«Схему Долиной» и «бабушкин вариант» внесут в российский словарь неологизмов

Словосочетание «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года, сообщил «РИА Новости» ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов. Также в словарь решили включить еще четыре словосочетания, связанные с делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.

Господин Ефремов привел хронологию выражений: «схема Долиной» появилась летом 2024 года, в декабре — «эффект Долиной». «Потом "бабушкина схема" — это лето 2025 года, "казус Долиной" — осень 2025 года, — добавил исследователь. — И "бабушкин вариант" (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года"».

По словам Валерия Ефремова, похожим образом в современном языке отразилась вечеринка блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» (ставшая известной как «голая вечеринка»). Информационный резонанс от события, по словам эксперта, породил массу словосочетаний, которые использовались вне контекста скандальной истории. В пример он привел «головечеринники» или «свитер/водолазка извинений».

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Полине Лурье в 2024 году. После заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым передала полученные деньги. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил за Ларисой Долиной право собственности на жилье, однако 16 декабря Верховный суд России отменил это решение.

