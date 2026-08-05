Время гибридов

«Балтийский лизинг» фиксирует рост спроса на электрокары и гибриды, в том числе на премиальные кроссоверы китайского бренда Li Auto, которые в этом году официально вышли на российский рынок. Компания принимает активное участие в запуске продаж новых моделей в регионах России, укрепляя партнерство с производителем и предлагая клиентам специальные условия и программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

В июле долгожданные кроссоверы L6, L7, L9 были официально представлены в дилерских центрах Самары и Тюмени, где они уже обрели большую популярность благодаря параллельному импорту. Теперь список преимуществ пополнят гарантия от производителя и русскоязычная «прошивка», а одним из главных преимуществ является гибридный двигатель, который позволяет существенно снижать расходы на топливо. На фоне дефицита бензина и дизеля в регионах спрос на электрокары и гибриды в этом году увеличился почти вдвое, отмечают в Минпромторге РФ.

Дни открытых дверей в дилерских центрах Самары и Тюмени дали клиентам возможность наглядно оценить достоинства автомобилей и задать актуальные вопросы о сервисном и гарантийном обслуживании, эксплуатации в условиях русской зимы, мощности батареи и запасе хода, а также о специальных условиях финансирования.

«Этим летом резкий рост цен на бензин, перебои с поставками и связанная с этим неопределенность заставили многих автомобилистов по-новому взглянуть на стоимость ежедневной эксплуатации автомобиля. На этом фоне гибридные технологии и новые источники энергии перестают быть просто модным трендом и становятся рациональным решением на долгосрочную перспективу»,— заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Как отмечают в компании, сотрудничество с китайским брендом развивается интенсивно и кроссоверы стабильно входят в тройку лидеров среди электрокаров и гибридов, а также занимают первое место среди нелокализованных марок в сегменте NEV. Почти со всеми официальными дилерами Li Auto налажено системное взаимодействие для покрытия всех потребностей клиентов: от покупки до сервисного обслуживания и trade-in.

Антон Сапожков говорит о растущей популярности китайских гибридов, которые стали достойной альтернативой и дополнением западных премиальных брендов, обладая рядом существенных преимуществ: экологичность, экономия на топливе и понятное техническое обслуживание. Дилерская сеть марки включает в себя около 40 официальных представителей с широким покрытием во всех регионах страны, а наличие центрального склада в России обеспечивает доставку запасных частей в максимально короткие сроки. Еще одним преимуществом для владельцев гибридов становится скидка или полное освобождение от уплаты транспортного налога, который зависит от мощности и типа силовой установки. В некоторых регионах также предусмотрены льготы на бесплатную муниципальную парковку.

За первые годы использования кроссоверы хорошо проявили себя в условиях русской зимы, в том числе в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, а их официальный выход на рынок стал долгожданным событием для всех — как для поклонников бренда, так и для тех, кто выбирает достойную альтернативу премиальному автомобилю с бензиновым двигателем.

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ООО «Балтийский лизинг»