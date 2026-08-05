Петербург и Мурманск вошли в число лучших мест для наблюдения солнечного затмения 12 августа

Жители Северо-Запада России окажутся в числе тех, кто сможет наблюдать солнечное затмение 12 августа в наиболее благоприятных условиях. Об этом сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Северо-Запада смогут увидеть одно из самых зрелищных солнечных затмений года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Жители Северо-Запада смогут увидеть одно из самых зрелищных солнечных затмений года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, наиболее впечатляющую картину смогут увидеть жители Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Пскова и Петрозаводска. Затмение продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени.

Полную фазу астрономического явления на территории России можно будет наблюдать с восточного побережья полуострова Таймыр. Частные фазы затмения также будут видны в Европе, западной части Азии, Африке, Северной и Южной Америке, а также над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов и в Антарктиде.

Эксперт напомнил, что наблюдать солнечное затмение без специальных защитных фильтров опасно. Прямой взгляд на Солнце может привести к повреждению сетчатки глаза, при этом человек может не почувствовать момент получения травмы, поскольку она не сопровождается болевыми ощущениями.

Матвей Николаев