Индия и Иран продолжают переговоры об управлении портом Чабахар

Индия и Иран продолжают переговоры об управлении расположенным в Ормузском проливе портом Чабахар, имеющим прямой выход в Индийский океан. Об этом сообщила со ссылкой на источники в индийском правительстве газета The Economic Times. По информации издания, Нью-Дели по-прежнему связывает свои стратегические интересы с этим иранским портом, несмотря на конфликт США с Ираном и нанесенные американцами авиаудары по Чабахару.

Индийская сторона, которая еще десять лет назад заявила о намерении вложить $500 млн в портовую инфраструктуру Чабахара, рассчитывает сохранить его как свои морские ворота для торговли со странами Центральной Азии в обход Пакистана. В настоящее время порт Чабахар находится под американскими санкциями после истечения в апреле этого года действия временного исключения США этого порта из санкционного режима в отношении Ирана.

«Если США отменят санкции, нет сомнений в том, что Иран сможет снова стать одним из основных поставщиков нефти в Индию»,— заявил посол Исламской республики Мохаммад Фатали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чабахар не должен быть разрушен».