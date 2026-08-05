Чабахар не должен быть разрушен

Индия и Иран продолжают переговоры об управлении расположенным в Ормузском проливе портом Чабахар, имеющим прямой выход в Индийский океан. Об этом сообщила со ссылкой на источники в индийском правительстве газета The Economic Times. По информации издания, Нью-Дели по-прежнему связывает свои стратегические интересы с этим иранским портом, несмотря на конфликт США с Ираном и нанесенные американцами авиаудары по Чабахару. Индийская сторона, которая еще десять лет назад заявила о намерении вложить $500 млн в портовую инфраструктуру Чабахара, рассчитывает сохранить его как свои морские ворота для торговли со странами Центральной Азии в обход Пакистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Чабахар

Фото: Planet Labs PBC / Reuters / 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Порт Чабахар

Фото: Planet Labs PBC / Reuters / 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

О сохраняющемся интересе Индии к иранскому порту Чабахар, расположенному в устье Ормузского пролива, сообщила газета The Economic Times. По информации источников издания, Нью-Дели продолжает переговоры с Тегераном об управлении портом и его развитии с участием индийских компаний, несмотря на многочисленные проблемы, затрудняющие для Нью-Дели возможность использования этого стратегического актива.

В настоящее время порт Чабахар находится под американскими санкциями после истечения в апреле этого года действия временного исключения США этого порта из санкционного режима в отношении Ирана.

В сентябре прошлого года, когда США ввели масштабные экономические санкции против Ирана, они вначале пошли навстречу просьбе Индии и предоставили шестимесячное исключение для ее участия в проекте порта Чабахар, однако новой отсрочки от санкций США после этого так и не последовало.

В прошлом месяце причалы Чабахара, а также диспетчерская вышка управления движением судов подверглись американским авиаударам, в результате которых в порту возник сильный пожар и вышли из строя три линии электропередачи.

Несмотря на это, источники The Economic Times сообщают о том, что индийская сторона не отказывается от своих долгосрочных планов, связанных с портом Чабахар. По словам собеседников издания, Чабахар имеет жизненно важное значение для расширения торгово-экономических связей Индии со странами Центральной Азии в обход Пакистана. Кроме того, индийские власти опасаются, что Китай получит контроль над Чабахаром, если Нью-Дели откажется от планов его использования.

Как заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, Нью-Дели ведет обсуждение со всеми заинтересованными сторонами перспектив своего участия в развитии Чабахара в расчете на завершение конфликта США и Ирана и снятие с этого иранского порта американских санкций.

В мае 2024 года Индия и Иран подписали соглашение об эксплуатации находящегося на юге Исламской республики в провинции Систан и Белуджистан порта Чабахар.

Расположенный на Макранском побережье Ирана, рядом с Оманским заливом, порт Чабахар имеет уникальное географическое местоположение.

Уступая по размеру крупнейшему иранскому порту Бендер-Аббасу, находящемуся на берегу Персидского залива, Чабахар при этом является единственным портом Исламской республики, имеющим прямой выход в Индийский океан.

Он также находится недалеко от Афганистана и стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.

Учитывая преимущества Чабахара, открывающего доступ в Афганистан, южную часть постсоветского пространства и Евро-Азиатский регион, Индия сделала на него стратегическую ставку еще два десятилетия назад. Переговоры с иранской стороной о совместном развитии порта начались в 2003 году, однако проект был поставлен на многолетнюю паузу в связи с международными санкциями против Тегерана.

Сдвинуть его реализацию с мертвой точки удалось только в 2016 году, в ходе визита в Тегеран премьер-министра Индии Нарендры Моди, который сообщил о намерении Нью-Дели вложить $500 млн в сооружение портовой инфраструктуры Чабахара.

Согласно договору, подписанному в мае 2024 года, Нью-Дели получил право в течение десяти лет управлять портом Чабахар.

Как ожидалось, Чабахар также должен был превратиться в транзитный узел международного транспортного коридора «Север—Юг», в реализации которого участвует и Россия.

В целом переход Чабахара под управление Индии поднял ставки в ее конкуренции с пакистанским портом Гвадар и китайским проектом «Пояс и путь». «Значение порта Чабахар выходит далеко за рамки сотрудничества Индии и Ирана, он станет жизненно важной торговой артерией, связывающей Индию с Афганистаном и странами Центральной Азии. Эта взаимосвязь открывает новые возможности для торговли и повышает устойчивость цепочек поставок товаров во всем регионе»,— заявил в ходе церемонии подписания документа министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. В свою очередь, министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш назвал порт Чабахар «сверкающим драгоценным камнем на иранском побережье, который может стать современным центром транзита в ближневосточном регионе и Западной Азии».

Индийская сторона изначально рассчитывала на то, что в период реализации проекта под ее руководством к развитию Чабахара подключатся и другие страны. «Подписанное соглашение открывает дорогу для более крупных инвестиций в порт»,— заявил, комментируя подписанное соглашение с Тегераном, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

Помимо сотрудничества с Индией в июне этого года Иран также сообщил о готовности предоставить возможности для работы в порту Чабахар Казахстану, что должно обеспечить Астане выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана по итогам встречи вице-премьера—министра национальной экономики Серика Жумангарина с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. «Строительство железнодорожной линии Захедан—Чабахар завершено более чем на 90%, а запуск объекта запланирован в ближайшие месяцы. После ввода линии в эксплуатацию порт Чабахар будет интегрирован в международную железнодорожную сеть, связывающую Индийский океан, Центральную Азию и Европу»,— сообщила пресс-служба экономического ведомства Казахстана.

На фоне интереса к иранскому порту Чабахар индийская сторона также обсуждает с Тегераном возможность возобновления поставок в страну иранской нефти. Этот вопрос стал одной из главных тем переговоров министра нефти Ирана Мохсена Пакнеджада со своим индийским коллегой Хардипом Пури, состоявшихся в июне на полях прошедшей в Нью-Дели встрече стран БРИКС по сотрудничеству в сфере энергетики в рамках индийского председательства в этой организации.

«Если США отменят санкции, нет сомнений в том, что Иран сможет снова стать одним из основных поставщиков нефти в Индию»,— заявил посол Исламской республики Мохаммад Фатали.

Иран являлся одним из главных экспортеров нефти в Индию до 2019 года, когда Нью-Дели прекратил импорт из-за санкций США. «Мы надеемся, что с полной отменой рестрикций не только возобновится экспорт иранской нефти в Индию, но и восстановится двусторонняя торговля, а также вырастут наши инвестиции в экономику друг друга»,— подчеркнул посол Фатали.

Сергей Строкань