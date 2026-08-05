Собянин: более 100 тыс. добровольцев отправились из Москвы в зону СВО

Более 100 тыс. добровольцев из Москвы отправились в зону проведения специальной военной операции, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, город оказывает материальную и техническую помощь военнослужащим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Сергей Собянин назвал Москву крупнейшим центром военно-промышленного и оборонного комплекса, где производятся технические и военные средства. «Кроме того, Москва производит целую линейку медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектронику, без которых тоже невозможно ведение никаких военных операций»,— сказал мэр в эфире телеканала «Россия-24».

Господин Собянин отметил, что миллионы жителей города направляют гуманитарную помощь участникам СВО. В столице, добавил он, организована медицинская и социальная помощь для военных: сеть госпиталей и крупнейший реабилитационный центр.

В августе 2025 года Сергей Собянин сообщал, что около 100 тыс. москвичей находятся в зоне СВО. В это число, уточнял мэр, входили контрактники и мобилизованные. Позднее он говорил, что 20 тыс. москвичей ежегодно заключают контракт с Минобороны.