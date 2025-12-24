Собянин: 20 тыс. москвичей добровольно заключают контракт с Минобороны ежегодно

Около 20 тыс. москвичей ежегодно заключают контракт с Минобороны России на прохождение военной службы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время выступления с отчетом о работе правительства в Мособлдуме.

«Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем им содействие, организуем полную поддержку этому процессу»,— сказал Сергей Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что за год около 417 тыс. человек заключили контракт с вооруженными силами России. Он назвал такой результат достойным. В августе Сергей Собянин сообщил, что в зоне СВО находилось около 90 тыс. жителей Москвы. По его словам, в эту цифру входят и мобилизованные, и те, кто пошел по контракту.

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».