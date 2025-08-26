Собянин назвал число москвичей в зоне СВО

В зоне военной операции на Украине находятся около 90 тыс. жителей Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эту цифры входят и мобилизованные, и те, кто пошел по контракту. Часть из них — профессиональные военные, рассказал мэр в интервью «Комсомольской правде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Собянин заявил, что город оказывает большую помощь Минобороны, в том числе по части производства беспилотников. «Бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа. Поддержка ВПК»,— перечислил столичный мэр. Количество поставляемых городом БПЛА он не уточнил.

В июле 2024 года столичные власти назначили единовременную выплату для новых контрактников Минобороны РФ в размере 1,9 млн руб. Ее необходимость власти пояснили «повышением уровня социальной поддержки». Общий размер единовременного довольствия военнослужащему-контрактнику в мэрии оценили более чем в 5,2 млн руб. «за первый год службы».

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».