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Первый этап строительства Главного парка в Екатеринбурге планируют на 2027 год

Власти Екатеринбурга рассчитывают приступить к первому этапу строительства главного парка в Екатеринбурге в следующем году, сообщил первый заместитель мэра Рустам Галямов на круглом столе «Региональная экспансия девелоперов: как масштабировать бизнес и сохранить доверие территории», организованном «Ъ-Урал».

Концепция Главного парка в центре Екатеринбурга

Концепция Главного парка в центре Екатеринбурга

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Концепция Главного парка в центре Екатеринбурга

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

«Проект разделили на несколько этапов, в идеале хочется в следующем году на первый этап уже выйти. В этой зоне много территорий, которые на сегодняшний день никак не задействованы»,— сказал господин Галямов.

По его словам, сейчас проводят обсуждения проекта с компанией Prinzip, которая предложила идею этого проекта. Проработанный вариант перед реализацией выставят на общественные обсуждения.

Главный парк Екатеринбурга должен объединить территорию парка стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект в сентябре 2025 года представила компания Prinzip. Харитоновский сад планируют обновить и увеличить там количество зелени, а проезжую часть возле ККТ «Космос» переоборудуют в пешеходную зону. В качестве примеров подобных проектов компания рассматривала парк «Краснодар» и парк «Зарядье» в Москве.

Анна Капустина

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