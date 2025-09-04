В центре Екатеринбурга хотят создать парк похожий на «Зарядье» и парк Галицкого

В Екатеринбурге планируют создать Главный парк, объединив парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. С таким предложением на заседании Совета неравнодушных горожан выступил глава компании Prinzip Геннадий Черных. По его словам для этого необходимо сделать пешеходными несколько улиц, которые таковыми сейчас не являются (ул. Дзержинского и участки ул. Горького и Пролетарской).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Черных

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Геннадий Черных

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В качестве инициативы господин Черных также предложил реконструировать подземный переход у Храма-на-Крови. Он попросил о помощи врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в том, чтобы Харитоновский парк перевести из федеральной собственности во владение города, а сам парк благоустроить: восстановить ротонду, высадить новые растения, отсыпать дорожки, почистить пруд, восстановить фонтан у Вознесенского сквера.

«Территория получается очень значительная. Больше 20 гектаров – получается большой, серьезный парк. В качестве примеров, на которые хотелось бы ориентироваться: это парк Галицкого в Краснодаре, парк "Зарядье" в Москве, безусловно, "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге, Центральный парк в Нью-Йорке — тоже неплохой пример»,— рассказал Геннадий Черных. По его словам, в районе «Динамо» можно будет обустроить место для проведения мероприятий а также ярмарок, которые сегодня проходят на площади 1905 года. У ККТ «Космос» предлагается сделать детские и спортивные площадки.

«Мне кажется, что с реализацией такого проекта о городе точно не будут говорить как о "Грязьбурге". И надо замахнуться на то, чтобы стать именно зеленой столицей, самым зеленым городом в России и это сделать реально»,— считает господин Черных.

Что касается сроков реализации и инвестиций, то, по словам девелопера, компания уже заручилась финансовой поддержкой Сбербанка, также планируется привлечь частные инвестиции «патриотов города» и «обеспеченных компаний». Завершить все работы планируют в течение 4-5 лет.

Напомним, компания Prinzip ранее заявляла о планах на строительство клубного дома на Вознесенской горке у Харитоновского парка.

Мария Игнатова, Василий Алексеев