Prinzip представил концепцию Главного парка в центре Екатеринбурга

Уральская компания Prinzip представила концепцию Главного парка, который планируют реализовать в центре Екатеринбурга, объединив парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

По словам представителя компании, Харитоновский сад хотят обновить, высадить побольше зелени. Возле ККТ «Космос» планируют убрать проезжую часть, ее переоборудуют в пешеходную зону. Также на всей территории поставят детские и спортивные площадки и обновят имеющуюся инфраструктуру.

Ранее глава девелоперской компании Геннадий Черных презентовал проект губернатору Свердловской области. По его словам, в качестве примера для парка в Екатеринбурге рассматривали парк Галицкого в Краснодаре и парк «Зарядье» в Москве. Саму усадьбу Харитонова, которая является объектом культурного наследия, пытаются передать из федеральной собственности в областную или городскую.

Подробнее — в материале «Девелоперы открыли ОКНо»

Мария Игнатова