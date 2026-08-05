Собянин рассказал о влиянии экономики Москвы на регионы

Развитие экономики Москвы положительно сказывается на экономике других регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, каждые два рубля инвестиций в экономику Москвы «притягивают» рубль в развитие предприятий в регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью, строительством и развитием экономики Москвы. Каждые два рубля вложения в инвестиции в экономику города -— рубль еще сразу же, одномоментно вкладывается в развитие региональных предприятий, организаций»,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Мэр Москвы заверил, что столица прямо взаимодействует с российскими регионами. В частности, столичные промышленные предприятия работают в кооперации «с десятками, иногда сотнями предприятий в других регионах», которые поставляют в город комплектующие. «Или стройка, которая, берет строительные материалы, металл, мебель, отделку и так далее со всех регионов. Это тоже создает новые рабочие места. Те же продукты питания, общепит»,— перечислил Сергей Собянин.

По итогам 2025 года инвестиции в Москву достигли 9 трлн руб., рассказывал мэр во время представления ежегодного отчета в Мосгордуме. В прошлом году столицу посетили 26,5 млн туристов, при этом Москва заняла второе место в мире по размеру экономики после Нью-Йорка. С 2010 года в городе удалось создать 2 млн новых рабочих мест. К началу июня дефицит кадров в Москве снизился с 500 тысяч до 400 тыс. человек, но потребность работодателей в сотрудниках остается высокой, говорил мэр.