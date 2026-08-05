Собянин рассказал о влиянии экономики Москвы на регионы
Развитие экономики Москвы положительно сказывается на экономике других регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, каждые два рубля инвестиций в экономику Москвы «притягивают» рубль в развитие предприятий в регионах России.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью, строительством и развитием экономики Москвы. Каждые два рубля вложения в инвестиции в экономику города -— рубль еще сразу же, одномоментно вкладывается в развитие региональных предприятий, организаций»,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Мэр Москвы заверил, что столица прямо взаимодействует с российскими регионами. В частности, столичные промышленные предприятия работают в кооперации «с десятками, иногда сотнями предприятий в других регионах», которые поставляют в город комплектующие. «Или стройка, которая, берет строительные материалы, металл, мебель, отделку и так далее со всех регионов. Это тоже создает новые рабочие места. Те же продукты питания, общепит»,— перечислил Сергей Собянин.
По итогам 2025 года инвестиции в Москву достигли 9 трлн руб., рассказывал мэр во время представления ежегодного отчета в Мосгордуме. В прошлом году столицу посетили 26,5 млн туристов, при этом Москва заняла второе место в мире по размеру экономики после Нью-Йорка. С 2010 года в городе удалось создать 2 млн новых рабочих мест. К началу июня дефицит кадров в Москве снизился с 500 тысяч до 400 тыс. человек, но потребность работодателей в сотрудниках остается высокой, говорил мэр.
В первой половине 2026 года Москва заключила более 200 тысяч контрактов, при этом каждый третий контракт, то есть 73 тысячи сделок, приходился на региональных поставщиков. Самыми активными поставщиками для столицы стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Владимирская области, а также Краснодарский край. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России, что составляет каждый седьмой рубль в российской системе закупок. В июле 2026 года группой сенаторов и депутатов Госдумы был подготовлен законопроект, предусматривающий упрощение госзакупок, включая предоставление малому бизнесу доступа к контрактам на сумму до 30 млн рублей вместо нынешних 20 млн рублей.
По итогам 2025 года Москва заняла лидирующую позицию в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению с показателем 86,81 балла. Вторую строчку занял Санкт-Петербург (85 баллов), третью — Московская область (81,88). При этом Астраханская область заняла 66-ю позицию с 47,96 баллами.