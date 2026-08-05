В Петербурге согласовали стройку 400 тыс. кв. м жилья на намыве Васильевского острова

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга согласовала обязательства компании «СЗ "ЛСР. Простор"» (входит в Группу ЛСР) при реализации первых этапов жилой застройки на северной части намыва Васильевского острова. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЛСР получила одобрение на новый этап застройки северного намыва Васильевского острова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ ЛСР получила одобрение на новый этап застройки северного намыва Васильевского острова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Речь идет об освоении территории площадью около 30 га, где планируется построить свыше 400 тыс. кв. м жилья. На первом этапе предполагается возведение 115 тыс. кв. м недвижимости, на втором — еще около 290 тыс. кв. м.

Для обеспечения будущего жилого квартала социальной инфраструктурой проект предусматривает создание около 900 мест в детских садах, 1,7 тыс. мест в школах и 380 мест в медицинских учреждениях.

По данным издания, на заседании градостроительной комиссии в конце июня было достигнуто соглашение, согласно которому застройщик безвозмездно построит три детских сада на 200, 280 и 320 мест, две школы по 825 мест каждая, поликлинику, объекты улично-дорожной сети и выполнит ряд других инфраструктурных обязательств.

В пресс-службе Группы ЛСР подтвердили согласование перечня обязательств по строительству социальных объектов и дорожной инфраструктуры. Окончательные условия реализации проекта станут известны после подписания соответствующего протокола, отмечают участники рынка.

Матвей Николаев