«Нева лаб» арендовала 3 тыс. кв. м в складском комплексе на Московском шоссе
Компания «Нева лаб», специализирующаяся на строительстве лабораторий и поставках аналитического оборудования, арендовала 3 тыс. кв. м в складском комплексе «Бизнес-парк 113» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.
«Нева лаб» расширяет производство и переезжает в новый комплекс в Шушарах
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Переезд связан с необходимостью расширения бизнеса. На новой площадке компания планирует организовать производство лабораторной мебели и специализированного оборудования. Ранее используемый склад уже не позволял наращивать объемы деятельности.
При выборе объекта «Нева лаб» ориентировалась на сохранение привычной локации на юге города, близость к КАД, достаточные энергетические мощности и удобную транспортную доступность для грузового транспорта.
Как отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин, аренда производственных площадей остается востребованной среди компаний, которым необходима гибкость. По его словам, такой формат позволяет не отвлекать значительные средства на покупку недвижимости и упрощает дальнейшее масштабирование бизнеса.
После заключения сделки складской комплекс «Бизнес-парк 113», расположенный в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, был заполнен арендаторами на 100%. Общая площадь объекта класса B составляет 14 тыс. кв. м.