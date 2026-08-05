«Нева лаб» арендовала 3 тыс. кв. м в складском комплексе на Московском шоссе

Компания «Нева лаб», специализирующаяся на строительстве лабораторий и поставках аналитического оборудования, арендовала 3 тыс. кв. м в складском комплексе «Бизнес-парк 113» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нева лаб» расширяет производство и переезжает в новый комплекс в Шушарах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Нева лаб» расширяет производство и переезжает в новый комплекс в Шушарах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Переезд связан с необходимостью расширения бизнеса. На новой площадке компания планирует организовать производство лабораторной мебели и специализированного оборудования. Ранее используемый склад уже не позволял наращивать объемы деятельности.

При выборе объекта «Нева лаб» ориентировалась на сохранение привычной локации на юге города, близость к КАД, достаточные энергетические мощности и удобную транспортную доступность для грузового транспорта.

Как отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин, аренда производственных площадей остается востребованной среди компаний, которым необходима гибкость. По его словам, такой формат позволяет не отвлекать значительные средства на покупку недвижимости и упрощает дальнейшее масштабирование бизнеса.

После заключения сделки складской комплекс «Бизнес-парк 113», расположенный в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, был заполнен арендаторами на 100%. Общая площадь объекта класса B составляет 14 тыс. кв. м.

Матвей Николаев