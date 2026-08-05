Мурманск вошел в число самых популярных направлений у иностранных туристов

Мурманск вошел в число наиболее востребованных российских направлений среди иностранных туристов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития туризма, которое провел председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иностранные туристы стали чаще выбирать Мурманск для путешествий по России

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Иностранные туристы стали чаще выбирать Мурманск для путешествий по России

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

По словам главы Минэкономразвития, в первом полугодии 2026 года въездной туристический поток в Россию увеличился на 20%. При этом зарубежные гости все чаще выбирают для поездок не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие регионы страны. В числе наиболее популярных направлений министр назвал Мурманск, Казань и Владивосток.

В правительстве Мурманской области сообщили, что интерес иностранных путешественников к региону продолжает расти. По итогам 2025 года Заполярье посетило на 54,5% больше зарубежных туристов, чем годом ранее. По данным региональных властей, чаще всего в Мурманскую область приезжают гости из Китая.

Матвей Николаев