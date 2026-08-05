Патрушев назвал Мировой океан «ключевой ареной геополитической борьбы»

В Мировом океане складывается непростая обстановка, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа. По его словам, Мировой океан снова становится ареной геополитической борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Патрушев считает, что сложившаяся ситуация несет серьезные вызовы для России и Бразилии. Он призвал «не упускать из виду» политический диалог по поддержанию стратегической стабильности на морях. «В наших силах использовать все это и во благо. Недаром бразильская поговорка гласит: "Спокойное море не делает хорошего моряка"»,— убежден он (цитата по «РИА Новости»).

Николай Патрушев говорил, что в перечне военных угроз для России необходимо учесть создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины. ФСБ обвинила страны НАТО в попытке ограничить судоходство на Балтике.

О том, как Запад охотится на российский «теневой флот», читайте в материале «Ъ».