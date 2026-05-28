Страны Европы ищут основания для ограничения морской экономической деятельности России в Балтийском море и в других акваториях Мирового океана, утверждает первый замдиректора—руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов. По его словам, члены НАТО также расширяют практику ограничения свободы судоходства в Балтийском море.

В погранслужбе ФСБ убеждены, что НАТО хочет вынудить судовладельцев отказаться от использования российских портов для перевалки грузов. «Практика по ограничению свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты, действительно расширяется»,— сказал господин Кулишов в интервью «Российской газете».

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Это решение было принято после участившихся случаев обрыва кабелей на дне моря. Очередной такой инцидент произошел в феврале 2026-го, когда Польша сообщила о повреждении подводного электрокабеля, проходящего по дну Балтийского моря. В апреле Португалия направила в регион фрегат для слежки за российскими ВВС и ВМС.