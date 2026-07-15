Патрушев заявил о полной боеготовности морских ядерных сил России

ВМФ защищает национальные интересы России не только у границ, но и в различных районах Мирового океана. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «РИА Новости».

«Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности», — подчеркнул господин Патрушев.

Все угрозы, исходящие от вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года, добавил он.

Николай Патрушев говорил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных угроз для России. Среди других угроз он называл деятельность блока AUKUS США, Великобритании и Австралии по наращиванию возможностей австралийских ВМС для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.