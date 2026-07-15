Патрушев заявил о полной боеготовности морских ядерных сил России
ВМФ защищает национальные интересы России не только у границ, но и в различных районах Мирового океана. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «РИА Новости».
«Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности», — подчеркнул господин Патрушев.
Все угрозы, исходящие от вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года, добавил он.
Николай Патрушев говорил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных угроз для России. Среди других угроз он называл деятельность блока AUKUS США, Великобритании и Австралии по наращиванию возможностей австралийских ВМС для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.
Заявление Николая Патрушева о полной боеготовности морских ядерных сил России и защите национальных интересов в Мировом океане согласуется с ранее озвученными планами по укреплению военно-морского потенциала страны. В апреле 2025 года президент Владимир Путин проводил совещание по вопросам развития Военно-морского флота России, назвав стратегические ядерные силы гарантией безопасности. Тогда же было объявлено о планах вложить 8,4 трлн рублей в развитие флота в течение следующих 10 лет, чтобы сформировать его новый облик в связи с меняющейся мировой обстановкой.
В целом, Россия активно реагирует на меняющуюся геополитическую ситуацию, учитывая в своём военном планировании вызовы и угрозы, такие как рост активности НАТО и стремление США к доминированию в Мировом океане, зафиксированные в новой морской доктрине 2022 года. В марте 2026 года МИД РФ также призывал учитывать рост ядерных возможностей НАТО в военном строительстве и планировании России. Недавние учения по подготовке к применению ядерных сил, прошедшие с 19 по 21 мая 2026 года, также подчёркивают серьёзность подхода к обеспечению безопасности. При этом в составе морского компонента стратегических ядерных сил РФ находятся 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, включая пять модернизированных проекта 955А «Борей-А», одна из которых, «Князь Пожарский», заступила на боевое дежурство на Северном флоте в августе 2025 года.