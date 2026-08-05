В Петербурге за последние полгода оформили более 13 тысяч протоколов за безбилетный проезд

В Санкт-Петербурге за первое полугодие 2026 года контролеры оформили 13,2 тыс. протоколов за безбилетный проезд. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было выявлено 711 378 человек, пытавшихся проехать без оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контролеры выявили свыше 13 тысяч безбилетников в наземном транспорте Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Контролеры выявили свыше 13 тысяч безбилетников в наземном транспорте Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За шесть месяцев специалисты проверили оплату проезда более чем в 650 тыс. случаев на 344 автобусных маршрутах.

В петербургском метро за этот же период перевезли свыше 341 млн пассажиров. При этом нарушения оплаты проезда выявили чем у 0,1% пассажиров — по итогам проверок составили 253 административных протокола.

Кроме того, еще 104 материала в отношении несовершеннолетних нарушителей направили в комиссии по делам несовершеннолетних.

По данным комитета, чаще всего безбилетников выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121, а среди станций метро лидерами по числу нарушений стали «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино».

Матвей Николаев