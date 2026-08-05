В Екатеринбурге объединили охранные зоны памятников на улице Розы Люксембург

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области установило объединенную зону охраны для двух памятников — «Дом Л.Н. Казанцевой» на ул. Розы Люксембург, 63 и «Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов» на ул. Розы Люксембург, 65–67. Об этом говорится в приказе за подписью начальника управления Вадима Гордеева.

«Дом Казанцевой» является самостоятельным объектом культурного наследия, «Усадьба Панфилова» представляет собой ансамбль из жилого дома, флигеля и парадных ворот. Сейчас дом Казанцевой и флигель усадьбы используются как административные здания.

Документ устанавливает требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны. Ранее для двух памятников действовали отдельные зоны охраны.

В этом же квартале находится усадьба Рязановых, которую планируют реставрировать в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Недалеко от усадьбы также разрабатывают проект застройки территории вдоль улицы Куйбышева, где стояли гостиница-недострой «Дели» и бывший ресторан «Харбин».

Максим Езерский