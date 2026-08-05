В Вырице произошел пожар на территории производственного комплекса

Ночью 5 августа в поселке Вырица Гатчинского округа Ленинградской области произошел пожар на территории производственного комплекса. Об этом сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 220 квадратных метров охватил пожар на производстве в Вырице

Фото: ГКУ «Леноблпожспас» Более 220 квадратных метров охватил пожар на производстве в Вырице

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Сигнал о возгорании на улице Лужской поступил спасателям в 04:39. К моменту прибытия пожарных огонь охватил помещения двух примыкающих друг к другу ангаров, а также административное здание.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, общая площадь пожара составила 224 кв. м. Возгорание произошло сразу на трех объектах: в одноэтажном железобетонном производственном помещении, в пристроенном одноэтажном ангаре из сэндвич-панелей, где горела кровля, а также в двухэтажном административном здании.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

Матвей Николаев