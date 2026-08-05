Обвиняемого в смертельном ДТП водителя Lexus в Екатеринбурге отправили под суд

Прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уголовное дело Дмитрия Гаренских, обвиняемого в ДТП на проспекте Космонавтов, в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека по п.п. «а, б» ч.4 ст.264 УК РФ. Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Следствие установило, что вечером 11 апреля Гаренских, будучи пьяным, ехал на неисправном Lexus LX570 со скоростью около 144 км/ч, что значительно выше установленного лимита участке. Он не снизил скорость, когда перестраивался в левую полосу, а также не соблюдал безопасную дистанцию — из-за этого он врезался в Toyota Auris. Lexus отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с BMW X5, за рулем которого была жительница Балтыма, а пассажиром — ее ребенок. Он получил травмы, а мать скончалась в больнице.

Согласно обвинительному заключению, Гаренских после ДТП мер по оказанию первой помощи пострадавшим не оказал, пешком покинул место аварии, в дальнейшем был возвращен на место происшествия свидетелями произошедшего.

Ранее сообщалось, что от удара Lexus и BMW загорелись: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Обвиняемый вину признал и выплатил потерпевшей стороне 1 млн руб. В ходе расследования представители МВД провели порядка десяти судебных экспертиз. Материалы дела уместились в три тома.

Ирина Пичурина