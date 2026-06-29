Дело обвиняемого в ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге уместилось в три тома

Свердловская полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Екатеринбурге, в результате которого умерла женщина, а ее полуторагодовалый сын получил травмы. Материалы дела уместились в три тома. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

По его данным, в настоящий момент их направили для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

«Фигурант резонансного дела по ходатайству полиции был арестован и до настоящего времени находится под стражей в СИЗО. За период разбирательства представители МВД организовали порядка 10 судебных экспертиз»,— сообщил полковник Горелых.

По словам Валерия Горелых, фигурант дела находится под стражей. В ходе расследования представители МВД провели порядка десяти судебных экспертиз.

«Обвиняемый вину признал и выплатил потерпевшей стороне 1 млн руб. Потерпевшему малышу причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас он уже выписан из больницы и с отцом находится на амбулаторном лечении»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, ДТП произошло 11 апреля на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По данным следствия, обвиняемый Дмитрий Гаренских, находившийся за рулем Lexus, столкнулся с Toyota, которая двигалась в попутном направлении. После чего его отбросило на встречную полосу, где он врезался в BMW 30-летней жительницы села Балтым. От удара машины загорелись. Женщина и ее сын, находившийся в детском кресле, были госпитализированы, вскоре женщина скончалась.

Полина Бабинцева