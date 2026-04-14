Суд на Урале арестовал водителя Lexus, из-за которого в ДТП умерла женщина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 12 июня Дмитрия Гаренских, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ему инкриминировали п.п. «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 11 апреля Дмитрий Гаренских, находясь за рулем автомобиля Lexus , совершил ДТП на пр. Космонавтов, допустив столкновение с автомобилем Toyota, двигавшимся в попутном направлении. После удара Lexus отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с BMW под управлением 30-летней жительницы села Балтым. Осколки повредили проезжавший мимо автомобиль Lada. От удара Lexus и BMW загорелись. Женщину-водителя BMW и ее полуторагодовалого сына, который ехал в детском кресле на заднем сиденье за водителем и был пристегнут, госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии. Вскоре женщина умерла.

Дмитрий Гаренских имеет семилетний стаж вождения и 18 административных взысканий за нарушения ПДД.

