МВД посоветовало использовать виртуальную карту для покупок в интернете

При онлайн-покупках в целях безопасности лучше использовать виртуальную карту, считает МВД. В ведомстве пояснили, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету клиента напрямую, поэтому мошенники не смогут получить доступ к основным накоплениям.

«Некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением. Небольшая сумма на карте не позволит осуществить списание»,— заявили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Кроме того, при совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем. Если карта была скомпрометирована или больше не нужна, ее можно удалить в приложении, не блокируя основной счет, напомнили в МВД.

Полиция предупреждала, что мошенники рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа, чтобы получить доступ к картам и паролям. Пострадавшим гражданам в МВД советуют срочно блокировать карты. Центробанк во втором квартале инициировал блокировку 4,6 тыс. мошеннических сайтов. Банки за этот период отразили 17,5 млн попыток хищения денег россиян почти на 2 трлн руб.