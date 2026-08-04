ЦБ: банки отразили 17,5 млн попыток хищения денег россиян почти на 2 трлн руб.

За II квартал этого года российские банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на сумму около 1,9 трлн руб. Об этом сообщил Центробанк.

«В сравнении с I кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%. В апреле — июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тыс. мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в I квартале», — уточнили в ЦБ.

Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд руб. Сохранилась высокая интенсивность атак на юридические лица, доля похищенных у них средств выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее, следует из обзора.

Во II квартале до 7% (514,6 млн руб.) увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам. За этот период ЦБ инициировал блокировку 4,6 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях. Регулятор также направил операторам связи информацию о 7,8 тыс. телефонных номеров, которые использовали аферисты.

В мае ЦБ сообщил, что российские банки за I квартал получили 496 тыс. обращений клиентов о мошеннических операциях. Всего было похищено 7,4 млрд руб. Банки отразили около 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн руб.