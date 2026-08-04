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ЦБ во втором квартале инициировал блокировку 4,6 тыс. мошеннических сайтов

За второй квартал 2026 года Центробанк (ЦБ) инициировал блокировку 4,6 тыс. мошеннических сайтов. Эти данные приводятся в опубликованном ЦБ «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». За указанный период регулятор также направил операторам связи информацию о 7,8 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.

По оценке ЦБ, в апреле—июне злоумышленники совершили 458,7 тыс. мошеннических операций. Это на 7,5% меньше, чем в первом квартале 2026-го. При этом ЦБ отмечает высокую интенсивность атак на юрлица: доля похищенных у них средств в общем объеме потерь выросла до 11,3% против 7,8% в прошлом квартале.

За первый квартал российские банки получили 496 тыс. обращений о мошеннических операциях. В общей сложности было похищено 7,4 млрд руб. Банки отразили около 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций, предотвратив хищение 1,8 трлн руб.

О сокращении мошеннических звонков — в материале «Ъ» «Фрод выдохся».

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