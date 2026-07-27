МВД: пострадавшие от мошенников россияне должны срочно блокировать карты

МВД составило план действий для россиян, пострадавших от рук мошенников. Если жертва уже перевела деньги или раскрыла личные данные, нужно как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, приводит «РИА Новости» выдержку из плана.

В МВД также советуют позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве напомнили, что злоумышленники по телефону представляются представителями правоохранительных органов или техподдержки. Помимо этого, мошенники рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа, чтобы получить доступ к картам и паролям.

В середине июля Минцифры заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года. Ведомство анонсировало дополнительные меры, которые призваны блокировать активность мошенников. В частности, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные.