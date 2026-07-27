МВД: пострадавшие от мошенников россияне должны срочно блокировать карты
МВД составило план действий для россиян, пострадавших от рук мошенников. Если жертва уже перевела деньги или раскрыла личные данные, нужно как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, приводит «РИА Новости» выдержку из плана.
В МВД также советуют позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве напомнили, что злоумышленники по телефону представляются представителями правоохранительных органов или техподдержки. Помимо этого, мошенники рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа, чтобы получить доступ к картам и паролям.
В середине июля Минцифры заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года. Ведомство анонсировало дополнительные меры, которые призваны блокировать активность мошенников. В частности, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные.
Уже в марте 2025 года правительственная комиссия поддержала предложение МВД, позволяющее следователям и дознавателям замораживать банковские счета подозреваемых в киберпреступлениях на срок до десяти дней без судебного постановления. Это направлено на ускорение раскрытия киберпреступлений, так как получение информации от банков обычно занимает много времени. При этом, несмотря на опасения Банка России о возможном нарушении банковской тайны, инициатива призвана исключить возможность вывода похищенных денег.
Помимо этого, Минцифры совместно с Центробанком работает над возможностью разблокировки банковских карт через «Госуслуги», что упростит процесс для граждан и усилит контроль за рассмотрением обращений банками. Ранее, в августе 2025 года, Минцифры представило комплекс мер для борьбы с кибермошенничеством, в числе которых было упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» после мошеннических действий. Эти шаги, включая создание единой базы звонков телефонных мошенников, над которой работает МВД, Центробанк и Роскомнадзор, призваны усилить защиту населения от постоянно развивающихся мошеннических схем.