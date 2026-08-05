Туристы в Петербурге меняют гостиницы на апартаменты

Представители гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга фиксируют снижение спроса на размещение в летний сезон. На этом фоне многие отели были вынуждены скорректировать стоимость проживания, а туристы все чаще выбирают апарт-отели и съемные квартиры, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отели Петербурга снижают цены на фоне сокращения спроса

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Отели Петербурга снижают цены на фоне сокращения спроса

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В гостиничном комплексе Domina Пулково Отель и Апартаменты отмечают, что наиболее заметное сокращение бронирований наблюдается в групповом сегменте. По данным компании, уменьшились как глубина бронирований, так и количество заявок от организованных туристических групп.

Участники рынка связывают ситуацию с общей стагнацией туристического рынка, сокращением числа поездок по стране и перераспределением внутреннего турпотока между различными регионами.

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», этим летом стоимость размещения в ряде категорий гостиниц в Петербурге снизилась по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметно подешевели четырехзвездочные отели — средняя цена за ночь сократилась на 9%, с 12,3 тыс. до 11,2 тыс. рублей. В гостиницах без категории снижение составило 8% — с 5,5 тыс. до 5,1 тыс. рублей за сутки.

По словам представителей отрасли, одной из главных причин изменения спроса остается стоимость проживания. В результате все больше путешественников предпочитают классическим гостиницам апарт-отели и квартиры, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры или студии составляет около 5 тыс. рублей в сутки.

Матвей Николаев