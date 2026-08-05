До +25 градусов без дождей: в Петербурге ожидается теплый день

В Санкт-Петербурге 5 августа ожидается теплая и сухая погода. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, осадков не прогнозируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург ждет сухая среда, но уже завтра вернутся дожди и грозы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург ждет сухая среда, но уже завтра вернутся дожди и грозы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью ветер южных направлений останется слабым, днем усилится до умеренного. Атмосферное давление в течение дня начнет снижаться.

Утром температура воздуха составляла около +14 градусов. Солнце взошло в 04:48, а зайдет в 21:20, благодаря чему продолжительность светового дня достигнет 16 часов 32 минут.

Однако уже в четверг, 6 августа, характер погоды изменится. Несмотря на небольшое повышение температуры до +24…+26 градусов, утром и днем ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и порывистый ветер. В пятницу, 7 августа, в городе также прогнозируются кратковременные осадки, а дневная температура составит +22…+24 градуса.

Матвей Николаев