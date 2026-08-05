Главные новости к утру 5 августа

В Тульской области сбито 107 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Один человек пострадал. Повреждены два жилых дома, а также два производственных объекта.

Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА. Прием поставок временно ограничен, уточнили в компании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро».

Музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году могут отменить, пишет ТАСС.

Отложенный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию ожидается осенью, сообщил посол Пакистана в Москве.