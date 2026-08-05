Визит премьера Пакистана в Россию ожидается осенью
Отложенный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию ожидается осенью, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Изначально поездка была запланирована на 3 марта.
«Сейчас мы прорабатываем сроки, предположительно, визит состоится в последнем квартале этого года, то есть, вероятнее всего, осенью. Мы уже близки к тому, чтобы окончательно согласовать даты, и находимся в контакте»,— сообщил Файсал Нияз Тирмизи ТАСС.
Как добавил посол, запланированный на март визит премьера Пакистана был отложен из-за начала конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, часть деловой делегации прибыла в Москву до того, как поездка Шахбаза Шарифа была перенесена.
В мае 2026 года посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи уже заявлял, что премьер-министр Шахбаз Шариф в скором времени посетит Россию, называя ориентировочной датой визита июнь или июль.
Первоначально визит Шахбаза Шарифа в Москву планировался на 3–5 марта 2026 года, но был отложен из-за эскалации в Пакистане, вызванной военной операцией США и Израиля против Ирана. Это привело к росту цен на нефть и волне антиамериканских выступлений, сопровождавшихся штурмом дипмиссий США и человеческими жертвами в Пакистане.
Президент России Владимир Путин встречался с Шахбазом Шарифом дважды в 2025 году — на полях саммитов ШОС в Пекине и Ашхабаде. Тогда Путин пригласил премьера Пакистана в Москву для участия в мероприятиях ШОС на уровне глав правительств.