Визит премьера Пакистана в Россию ожидается осенью

Отложенный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию ожидается осенью, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Изначально поездка была запланирована на 3 марта.

«Сейчас мы прорабатываем сроки, предположительно, визит состоится в последнем квартале этого года, то есть, вероятнее всего, осенью. Мы уже близки к тому, чтобы окончательно согласовать даты, и находимся в контакте»,— сообщил Файсал Нияз Тирмизи ТАСС.

Как добавил посол, запланированный на март визит премьера Пакистана был отложен из-за начала конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, часть деловой делегации прибыла в Москву до того, как поездка Шахбаза Шарифа была перенесена.