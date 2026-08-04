В Самаре глава облсуда покинул пост после проверки Генпрокуратуры

Квалификационная коллегия судей Самарской области приняла отставку Александра Шилова, который с марта 2025 до июля 2026 года исполнял обязанности председателя облсуда. Его полномочия были прекращены на заседании региональной ККС во вторник, 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В июле председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генеральную прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы, а также факты использования судебной системы в личных целях.

Расследование вскрыло ряд спорных сделок с имуществом. Так, в 2007 году брат судьи Юрий Шилов получил право собственности на помещение площадью 550 кв. м, которое затем передали в аренду коллегии адвокатов — ее совладельцем значился сам Александр Шилов.

Кроме того, в 2016 году супруга судьи через суд вернула автомобиль Mitsubishi Outlander и взыскала убытки более чем на 2 млн рублей: это почти вдвое превысило изначальную стоимость машины. Помимо этого, были зафиксированы случаи приобретения недвижимости по заниженной цене: например, в 2014 году родственники судьи купили земельные участки за 500 тыс. рублей при кадастровой стоимости 5 млн рублей.

Александр Шилов — юрист с более чем 30-летним стажем, в должности судьи он проработал свыше 23 лет. Его карьера тесно связана с прежним председателем Самарского облсуда Вадимом Кудиновым, вместе с которым Шилов прошел путь от районного судьи до зампреда облсуда. Сам Кудинов не смог сохранить пост в Самаре: несмотря на формальное согласование его кандидатуры Высшей квалификационной коллегией судей, она не получила поддержки на уровне администрации президента. В июне 2026 года Вадим Кудинов возглавил Калужский областной суд.

Конкурс на должность председателя Самарского областного суда после отставки Кудинова объявляли трижды — пока ни одна из кандидатур не была согласована. Сейчас обязанности председателя областного суда исполняет Алексей Копытин, ранее замещавший Александра Шилова.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Сейчас сюда».

Георгий Портнов