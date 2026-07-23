Самарский областной суд возглавил Алексей Копытин

Исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда назначен Алексей Копытин, с марта 2022 года занимавший пост заместителя председателя. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Алексей Копытин заменил на посту Александра Шилова, которого подозревают в использовании своего служебного положения в целях личного обогащения. Ранее сообщалось, что все материалы дела направят Генпрокуратуру. Александр Шилов продолжает работать в качестве судьи пока проводится проверка.

По данным расследования, Александр Шилов и его родственники использовали судебную систему в корыстных целях. В 2007 году Октябрьский районный суд Самары зарегистрировал право собственности на помещение площадью 550 кв. м за братом Александра Шилова Юрием из-за неисполнения застройщиком ООО «Самарапромстрой» обязательств. Затем объект передали в аренду коллегии адвокатов, совладельцем которой являлся сам Александр Шилов.

В 2016 году Промышленный суд Самары по иску супруги Александра Шилова вернул ей автомобиль Mitsubishi Outlander и взыскал с продавца убытки на общую сумму более 2 млн руб., что почти вдвое превышает первоначальную стоимость машины. Кроме этого, установлены факты оформления права собственности на гаражи, признанными ранее незаконными постройками, приобретения имущества по заниженной цене.

Руфия Кутляева