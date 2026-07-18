Обнародовано подозрительно нажитое имущество главой Самарского областного суда

Стали известны подробности использования исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова своего служебного положения в целях личного обогащения. Все материалы будут направлены в Генпрокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно данным расследования, судья и его родственники использовали судебную систему в корыстных целях. В 2007 году по решению Октябрьского райсуда Самары право собственности на помещение площадью 550 кв. м было зарегистрировано за братом Александра Шилова Юрием из-за неисполнения застройщиком ООО «Самарапромстрой» обязательств, после чего объект передали в аренду коллегии адвокатов, совладельцем которой являлся сам Александр Шилов.

В 2016 году Промышленный суд Самары по иску супруги Александра Шилова вернул ей автомобиль Mitsubishi Outlander и взыскал с продавца убытки на общую сумму более 2 млн руб., что почти вдвое превышает первоначальную стоимость машины. Кроме того, в 2015 году жена брата судьи оформила право собственности на квартиру, а сам Юрий Шилов стал владельцем трех гаражей, которые Росреестр ранее признал незаконными постройками.

Также установлено приобретение имущества по явно заниженной цене. В 2014 году супруги Юрия Шилова и их партнер Евгений Пиков купили земельные участки за 500 тыс. руб., тогда как их кадастровая стоимость составляла 5 млн руб.

В 2025 году супруга Евгения Пикова приобрела два земельных участка и особняк в элитном районе Самары по цене, близкой к кадастровой (около 16,6–20 млн руб.), при этом от имени продавца выступал сам Юрий Шилов.

Евгений Чернов