В Генпрокуратуру подали материалы для антикоррупционных исков к главе Самарского облсуда

Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков исполняющему обязанности председателя Самарского областного суда Александру Шилову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Аналогичные документы собираются предъявить председателю Тульского областного суда в отставке Игорю Пыленко. Основанием для принятия решения стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам. Также зафиксированы факты использования судебной системы для личного обогащения.

Александр Шилов исполняет обязанности председателя Самарского областного суда с 18 марта 2025 года после отставки Вадима Кудинова. До этого, с марта 2020 года, он работал заместителем председателя, в 2011-2019 годах — судьей областного суда.

На прошлой неделе Октябрьский районный суд Самары наложил обеспечительные меры на имущество семьи экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.

Андрей Сазонов