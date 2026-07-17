Сейчас сюда

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы, чтобы предъявить антикоррупционный иск к исполняющему обязанности председателя Самарского областного суда Александру Шилову. У судьи и членов его семьи обнаружили незадекларированные доходы. Также выяснилось, что глава облсуда использовал судебную систему для личного обогащения. Ранее длительное время Александр Шилов был зампредседателя облсуда Вадима Кудинова, с которым работал на протяжении своей карьеры и который не смог сохранить пост в Самарском регионе.

Верховный суд России направит в Генеральную прокуратуру РФ материалы для предъявления антикоррупционных исков к исполняющему обязанности председателя Самарского областного суда Александру Шилову. Соответствующее поручение дал председатель ВС РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Поводом для обращения в федеральное надзорное ведомство стали выявленные у судьи и его родственников активы, которые не были отражены в декларациях о доходах. Кроме того, Верховный суд выявил факты использования Александром Шиловым судебной системы для личного обогащения.

Какие именно активы скрыл судья и его родственники, в чем заключаются его злоупотребления на службе, в Верховном суде не комментируют. Сведения о доходах сотрудников и руководства на сайте Самарского областного суда не публикуются.

Александр Шилов является юристом более 30 лет. Его трудовой стаж в качестве судьи превышает 23 года. Он считается креатурой бывшего председателя Самарского областного суда Вадима Кудинова, с которым он прошел карьерный путь от судьи и заместителя председателя Красноглинского районного суда Самары до зампреда облсуда.

Александр Шилов работал судьей Красноглинского районного суда Самары с начала 2000-х годов, затем занял пост заместителя председателя этого же суда, а после— судьи Самарского областного суда. С 2019 по 2020 год он возглавлял судебную коллегию по административным делам облсуда. С марта 2025 года Александр Шилов исполняет обязанности председателя Самарского областного суда, его заместителями являются Анна Подольская и Алексей Копытин. До этого на протяжении шести лет (с марта 2019 года) пост руководителя ведомства занимал Вадим Кудинов.

В 2024 году Вадим Кудинов подавал документы для участия в конкурсе на новый срок. Формально ВККС РФ согласовала его кандидатуру, но у ряда представителей комиссии возникли вопросы к Вадиму Кудинову в связи с кадровыми изменениями в составе Самарского областного суда: при нем почти 80 из 90 судей покинули пост. На заседании ВККС РФ Вадим Кудинов объяснил ситуацию естественной ротацией кадров, но это не убедило противников его возможного назначения на новый срок. В итоге его кандидатура не получила поддержки в комиссии при администрации президента РФ, которая предварительно рассматривает вопросы назначения судей.

В апреле 2026 года Кудинова рекомендовали на должность председателя Калужского областного суда, он занял этот пост в июне. Что же касается конкурса на пост председателя Самарского областного суда, после отставки Вадима Кудинова он дважды проводился безрезультатно (ни одна из заявленных кандидатур не устроила ВККС РФ и Игоря Краснова), а в июне 2026 года он был объявлен в третий раз и продолжается до сих пор.

В пресс-службе Самарского областного суда ситуацию с Александром Шиловым не комментируют. Управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков допускает, что Александра Шилова ждет отставка.

«Обязанность декларировать свое имущество и получаемые доходы возложена со стороны государства на многих чиновников, и на судей в том числе. Поэтому если судьи имеют доход и имущество, которые не отражаются в декларациях, это означает, что человек нарушает закон. При таких обстоятельствах дальнейшая карьера судьи, который обязан обеспечивать соблюдение закона на территории нашей страны, но нарушил закон, скорее всего, будет стоять под вопросом. Я не исключаю, что это могут быть политические игры, связанные с очередным рассмотрением кандидатур на должность председателя областного суда и стремлением каким-то образом исключить Шилова из тех, кто может претендовать на пост либо каким-то образом ограничить его влияние. Но точно мы не знаем. Известно лишь, что человек, нарушивший закон, не долго будет работать в судебной системе», — отметил юрист.

Ранее в центре коррупционного скандала оказался бывший председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов. В мае 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила его полномочия.

Ключевым поводом для разбирательства стала ситуация с землями на острове Поджабный в Самарской области. По данным Генпрокуратуры, решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 2009 года, когда Ефанов возглавлял ведомство, позволило вывести из госсобственности крупные участки лесного фонда (8118 га). Часть земель впоследствии оказалась в собственности аффилированных с семьей Ефанова структур — в частности, компании ООО «Эра», где соучредителем был его сын. Землю приобрели по цене в 86 раз ниже рыночной; ущерб государству оценили более чем в 1,19 млрд рублей.

В настоящее время Генпрокуратура оспаривает эти сделки в Октябрьском районном суде Самары. Он принял обеспечительные меры в отношении активов семьи Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover. Разбирательство продолжится в закрытом режиме.

Георгий Портнов