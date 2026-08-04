Прокуратура потребовала взыскать со структуры группы «Илим» 1,8 млрд рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск к компании «Илим Глобал Тимбер Рус» о взыскании 1,8 млрд рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже принял обеспечительные меры и наложил арест на денежные средства компании в пределах суммы исковых требований.

Как следует из материалов дела, прокуратура действует в интересах Российской Федерации в лице Минпромторга. Иск связан со сделкой с иностранным лицом, имеющим отношение к государству, совершающему недружественные действия в отношении России. При этом подробности самой сделки в судебных документах не раскрываются.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что спор касается курсовой разницы при расчете добровольного взноса в бюджет. По словам представителя «Илим Глобал Тимбер Рус», платеж был произведен в установленном порядке, однако сумма, рассчитанная на дату решения правительственной комиссии 6 марта 2023 года, отличается от суммы, определенной на дату совершения сделки.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 2 октября.

Карина Дроздецкая