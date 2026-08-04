В День строителя в Екатеринбурге перекроют несколько центральных улиц

В центре Екатеринбурга в связи с празднованием Дня строителя перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ограничения будут действовать:

с 23:30 7 августа до 04:00 9 августа:

по проспекту Ленина — от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта;

по улице Толмачева — от проспекта Ленина до Почтового переулка.

с 06:00 7 августа до 00:10 9 августа:

по улице Воеводина — от улицы Малышева до проспекта Ленина.

с 06:00 8 августа до 00:10 9 августа:

по улице Горького — от улицы Малышева до улицы Пушкина.

Из-за перекрытий изменятся маршруты трамваев № 2, 6, 13, 15, 16, 18, автобусов № 49, 50, 54, 57, 59, 64, 84, а также коммерческих маршрутов № 48, 054, 60, 81, 87, 89. Полный список новых схем движения опубликован на официальном портале мэрии.

Кроме того, с 00:10 8 августа до 05:00 9 августа движение электросамокатов и других СИМ будет запрещено в границах улиц 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина.

Праздничные мероприятия в честь Дня строителя пройдут на нескольких площадках в центре города — в Историческом сквере и на участке проспекта Ленина от ул. Пушкина до ул. 8 Марта. Вход на все события будет свободным. Хедлайнером праздничной программы станет группа Uma2rman. В центре Екатеринбурга 8 августа введут временный запрет на продажу алкоголя.

Полина Бабинцева