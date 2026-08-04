В Екатеринбурге в День строителя ограничат продажу алкоголя

В центре Екатеринбурга в День строителя, 8 августа, временно запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

с 08:00 до 14:00 продажа алкоголя будет запрещена:

в границах улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной Рабочей Молодежи.

с 10:00 до 23:00:

в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев;

на улице Малышева — от Московской до Карла Либкнехта;

на улице Вайнера — от Малышева до Радищева.

с 13:30 до 22:00:

в границах улиц Карла Либкнехта — Николая Никонова — Царской — Дзержинского — Пролетарской — Первомайской — Толмачева — проспекта Ленина;

на улице Карла Либкнехта — от Первомайской до проспекта Ленина;

на улице Свердлова — от Мельковской до Шевченко.

Праздничные мероприятия в честь Дня строителя пройдут на нескольких площадках в центре города — в Историческом сквере и на участке проспекта Ленина от ул. Пушкина до ул. 8 Марта. Вход на все события будет свободным. Хедлайнером праздничной программы станет группа Uma2rman.

Полина Бабинцева