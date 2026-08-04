В Екатеринбурге в День строителя ограничат продажу алкоголя
В центре Екатеринбурга в День строителя, 8 августа, временно запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в городской администрации.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
с 08:00 до 14:00 продажа алкоголя будет запрещена:
в границах улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной Рабочей Молодежи.
с 10:00 до 23:00:
- в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев;
- на улице Малышева — от Московской до Карла Либкнехта;
- на улице Вайнера — от Малышева до Радищева.
с 13:30 до 22:00:
- в границах улиц Карла Либкнехта — Николая Никонова — Царской — Дзержинского — Пролетарской — Первомайской — Толмачева — проспекта Ленина;
- на улице Карла Либкнехта — от Первомайской до проспекта Ленина;
- на улице Свердлова — от Мельковской до Шевченко.
Праздничные мероприятия в честь Дня строителя пройдут на нескольких площадках в центре города — в Историческом сквере и на участке проспекта Ленина от ул. Пушкина до ул. 8 Марта. Вход на все события будет свободным. Хедлайнером праздничной программы станет группа Uma2rman.