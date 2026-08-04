Мотошоу и концерт Uma2rman пройдут в День строителя в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8 августа отметят День строителя. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках в центре города — в Историческом сквере и на участке проспекта Ленина от ул. Пушкина до ул. 8 Марта. Вход на все события будет свободным. Хедлайнером праздничной программы станет группа Uma2rman.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Основная сцена в Историческом сквере будет работать с 12:00 до 21:30. Программу в 12:00 откроет DJ Дима Шевелев, затем в 13:00 выступят музыкальные коллективы Funk Power, «Нефть», в 17:20 Маруся Хмелева, группа «Авиалинии», в 19:20 «Мьюзли» и в 20:00 певица Афродита (исполнительница хита «Валера»). В течение дня также состоится награждение победителей XXIII Летней спартакиады компаний строительного комплекса и розыгрыши автомобилей Lada Priora среди работников отрасли. Завершит концертную программу выступление Uma2rman в 20:40.

Параллельно в Историческом сквере будут работать 25 тематических площадок, подготовленных девелоперами и строительными компаниями. Гостей ждут семейные активности, творческие и строительные мастер-классы, интерактивные зоны, фотолокации, спортивные развлечения, арт-проекты и лаунж-пространства.

На проспекте Ленина с 10:00 будет проходить выставка строительной техники, где представят около 50 единиц машин — от мини-погрузчиков до экскаваторов, автокранов, буровых установок и самосвалов. Здесь же состоятся соревнования профессиональных операторов «Уральский экскаватор». Одной из фотозон станет экскаватор, оформленный в стиле «розового фламинго». Подняться над площадкой можно будет на подъемнике высотой 30 метров.

Еще одной площадкой праздника станет мотошоу на проспекте Ленина. В программе (с 12:00 до 20:00) — показательные выступления, трюки на мото- и велотехнике, соревнования, заезды на беговелах для детей от полутора до четырех лет, а также возможность прокатиться на мото- и квадротакси и посмотреть матч легенд мотофутбола.

Мария Игнатова