Чиновничья доля

В Санкт-Петербурге суд начал рассматривать дело бывшей руководительницы Колпинского района Юлии Логвиненко и экс-депутата городского Законодательного собрания Олега Милюты, которым инкриминируют получение взятки в несколько миллионов рублей. Фигуранты, по версии следствия, вступили в сговор, чтобы получить вознаграждение за покровительство от компании «Автодор», занимающейся в районе уборкой дорог. На слушании госпожа Логвиненко сообщила, что брала деньги, но только на нужды района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере экс-глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере экс-глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Колпинском районном суде прошло первое полноценное слушание по существу громкого дела в отношении Юлии Логвиненко и Олега Милюты. Государственное обвинение утверждает, что подсудимые вместе с некогда главой местной администрации МО «Колпино» Дмитрием Кохно, чье дело слушается отдельно, вступили в сговор с целью получения от генерального директора АО «Автодор» Андрея Исаева финансового вознаграждения взамен на покровительство с их стороны. Предприятие — один из постоянных подрядчиков в вопросах благоустройства в Колпинском районе и имело солидные контракты с администрацией.

Юлия Логвиненко пришла в кресло главы Колпинского района в октябре 2021 года как врио — сменила Анатолия Повелия. Утвердили ее в должности через полгода. До этого она была замглавы района. Среди партийных заслуг — секретарство в местной «Единой России». Олег Милюта — депутат-единоросс МО «Колпино» с 2004-го, глава муниципалитета с 2018-го, а с 2021-го — депутат Заксобрания. Дмитрий Кохно — выпускник петербургского университета МВД, дослужившийся в свое время от участкового до заместителя начальника районного управления полиции. Ушел на пенсию полковником внутренней службы. В мэры Колпино попал в октябре 2024-го.

Так, сказано в материалах дела, с декабря 2024 года по июнь 2025-го фигуранты получили не менее 10 млн рублей через бизнесмена Олега Лапотко (его тоже судят отдельно — по обвинению в посредничестве во взяточничестве). Размер взятки рассчитывался как 15% от ежемесячных выплат по контрактам на уборку дорог. Передача денег прекратилась после того, как руководитель АО рассказал обо всем ФСБ. Все четверо были задержаны силовиками прошлым летом.

Госпожа Логвиненко на заседании признала, что действительно брала деньги, но настаивает: «Они расходовались на район. Никаких услуг покровительства я не оказывала».

Ее адвокат отметил, что незадолго до обращения «Автодора» в ФСБ администрация заключила контракт с другим подрядчиком. Господин Милюта, приезжающий в суд из следственного изолятора, заявил, что суть обвинения ему понятна, но развернутую позицию он представит позже. Сейчас господа Кохно и Лапотко также находятся в СИЗО, Юлия Логвиненко — под домашним арестом.

Отметим, что за последние два года задержания глав районных администраций в Петербурге перестали быть редкостью. В 2024 году этот путь уже проделали руководитель Красносельского района Олег Фадеенко, глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук и глава Василеостровского района Эдуард Ильин — последнего к тому же больше года разыскивали, прежде чем задержать.

Андрей Кучеров