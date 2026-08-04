«Вечера на хуторе близ Диканьки» выставили на торги за 3,5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги второе прижизненное издание цикла Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Стартовая цена лота составляет 3,5 млн рублей, следует из информации на сайте аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Книга была напечатана в петербургской типографии в 1836 году Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд» Следующая фотография 1 / 3 Книга была напечатана в петербургской типографии в 1836 году Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Книга была напечатана в петербургской типографии в 1836 году. Несмотря на значительные следы времени, издание считается библиографической редкостью. В описании лота указано, что переплет имеет сильные потертости, частично утрачен корешок, верхняя крышка отделена от блока, а на страницах сохранились надрывы, пятна и другие повреждения.

Особую ценность экземпляру придает его история. Второе издание рецензировал Александр Пушкин, а сама книга входила в собрание литературоведа и историка литературы Александра Бороздина. В 1920-х годах она продавалась в петербургском магазине «Антиквариат», о чем свидетельствует сохранившийся экслибрис.

В аукционном доме отмечают, что оба прижизненных издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» активно читались и постепенно исчезали из обращения, благодаря чему сегодня считаются редкими коллекционными экземплярами.

Карина Дроздецкая