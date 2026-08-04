Доходы бюджета Петербурга с начала года выросли почти на 7%

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь–июль 2026 года составили 861,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 6,8%, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

По его словам, на 1 августа городской бюджет исполнен по доходам на 58,9% от годового плана. Собственные налоговые и неналоговые поступления достигли 840,3 млрд рублей. При этом 69,4% этой суммы, или 583,3 млрд рублей, обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

Наибольшие поступления пришлись на НДФЛ — 355,7 млрд рублей. От налога на прибыль организаций бюджет получил 227,5 млрд рублей, имущественные налоги принесли 79,5 млрд рублей, а специальные налоговые режимы для малого бизнеса — 65,7 млрд рублей. По словам Корабельникова, рост поступлений зафиксирован по всем основным источникам доходов.

Расходы городского бюджета за семь месяцев составили 850,3 млрд рублей. Как отметил вице-губернатор, исполнение превысило показатель аналогичного периода прошлого года и достигло 51,5% от годового плана. В абсолютном выражении расходы увеличились на 101,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета Петербурга превысил 13 млрд рублей. В 2025 году доходы городской казны составили 1,41 трлн рублей, а расходы — 1,43 трлн рублей.

Карина Дроздецкая