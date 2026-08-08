Есть ли у вас право на защиту

Контуры миропорядка иногда складываются из цепочки исключений, которые со временем начинают восприниматься как правило. Так возникла идея гуманитарной интервенции: ее адепты считают, что международное сообщество вправе вмешаться во внутренние дела государства, если оно не способно или не желает защитить собственных граждан.

Весной 1991 года после поражения Ирака в Первой войне в Заливе сотни тысяч курдов бежали к границам Турции и Ирана. Турция не хотела превращаться в страну постоянного убежища и координацию работы с беженцами поручили 46-летнему американскому специалисту по обществам в кризисе Фреду Кьюни. Будучи по образованию инженером по городскому планированию, он к тому моменту имел двадцатилетний опыт работы в зонах гуманитарных катастроф в Нигерии, Камбодже и Центральной Америке. Вместо перспективы многолетнего содержания лагерей беженцев Кьюни предложил вернуть людей домой: под прикрытием западной коалиции и режима бесполетной зоны на севере Ирака были созданы транзитные лагеря и коридоры снабжения, которые за два-три месяца позволили оправить домой примерно полмиллиона курдов. Юридической доктрины для такой практики еще не было, но впервые и успешно было опробовано сочетание гуманитарной логистики с военной защитой.

Через три года мир упустил возможность воспользоваться им в Руанде: во время геноцида тутси Совбез ООН сократил свой миротворческий контингент в регионе, и за 100 дней погибли, по разным оценкам, от 500 тыс. до 800 тыс. человек. Год спустя в Сребренице (ныне Босния и Герцеговина) голландские миротворцы фактически присутствовали при уничтожении боснийских мусульман в анклаве, который ООН объявила безопасной зоной.

Фотогалерея Резня в Сребренице Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 11 июля 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, несмотря на то, что эта территория Советом Безопасности ООН была объявлена «зоной безопасности» Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images В городе дислоцировался миротворческий контингент ООН в составе 600 человек, однако они не смогли оказать сопротивления армии Республики Сербской. К вечеру 11 июля 1995 года большинство боснийских мужчин собрались в колонну, чтобы эвакуировать женщин и детей в соседний город Тузла, однако в лесу они попали под шквальный огонь сербской армии. Из 15 тыс. человек до города добрались 10 тыс. Фото: Reuters Убийства в Сребренице совершали солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. В 2011 году он был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года его приговорили к пожизненному заключению Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images Казни боснийских мусульман осуществлялись на площадях города и футбольном стадионе. Мужчин и детей выводили организованной колонной, после чего расстреливали Фото: Reuters Резня в Сребренице является самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны Фото: Reuters За пять дней с 11 по 16 июля 1995 года Сребреницу покинули 23 тыс. беженцев. Всех их разместили в лагере в городе Тузла Фото: Michel Euler / AP По факту убийства международным трибуналом было возбуждено 15 уголовных дел. Перед судом предстали все генералы, руководившие операцией, и полевые командиры. Все осужденные получили от 15 до 20 лет тюремного заключения Фото: AP До сих пор точное количество жертв документально не установлено. Международный трибунал по Югославии оценил количество погибших в 8 тыс. человек. Всех убитых хоронили в братских могилах Фото: Kevin Coombs / Reuters Резня в Сребренице послужила основанием для начала бомбардировок авиацией НАТО сербских целей и начала наземной операции Фото: Amel Emric / AP В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Сербии, однако они предложили альтернативную версию, по которой жертвами стали около 100 человек Фото: Reuters В 2007 году поисковый отряд обнаружил братскую могилу с останками 616 боснийских мусульман. Все они до того момента считались без вести пропавшими Фото: Damir Sagolj / Reuters В 2015 году Совет Безопасности ООН внес на рассмотрение резолюцию о признании убийства боснийских мусульман геноцидом. Из пяти постоянных членов три (Франция, Великобритания, США) документ поддержали, Китай воздержался, а Россия заблокировала принятие резолюции Фото: Danilo Krstanovic / Reuters В январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице Фото: Damir Sagolj / Reuters Следующая фотография 1 / 13 11 июля 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, несмотря на то, что эта территория Советом Безопасности ООН была объявлена «зоной безопасности» Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images В городе дислоцировался миротворческий контингент ООН в составе 600 человек, однако они не смогли оказать сопротивления армии Республики Сербской. К вечеру 11 июля 1995 года большинство боснийских мужчин собрались в колонну, чтобы эвакуировать женщин и детей в соседний город Тузла, однако в лесу они попали под шквальный огонь сербской армии. Из 15 тыс. человек до города добрались 10 тыс. Фото: Reuters Убийства в Сребренице совершали солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. В 2011 году он был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года его приговорили к пожизненному заключению Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images Казни боснийских мусульман осуществлялись на площадях города и футбольном стадионе. Мужчин и детей выводили организованной колонной, после чего расстреливали Фото: Reuters Резня в Сребренице является самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны Фото: Reuters За пять дней с 11 по 16 июля 1995 года Сребреницу покинули 23 тыс. беженцев. Всех их разместили в лагере в городе Тузла Фото: AP / Michel Euler По факту убийства международным трибуналом было возбуждено 15 уголовных дел. Перед судом предстали все генералы, руководившие операцией, и полевые командиры. Все осужденные получили от 15 до 20 лет тюремного заключения Фото: AP До сих пор точное количество жертв документально не установлено. Международный трибунал по Югославии оценил количество погибших в 8 тыс. человек. Всех убитых хоронили в братских могилах Фото: Reuters / Kevin Coombs Резня в Сребренице послужила основанием для начала бомбардировок авиацией НАТО сербских целей и начала наземной операции Фото: AP / Amel Emric В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Сербии, однако они предложили альтернативную версию, по которой жертвами стали около 100 человек Фото: Reuters В 2007 году поисковый отряд обнаружил братскую могилу с останками 616 боснийских мусульман. Все они до того момента считались без вести пропавшими Фото: Reuters / Damir Sagolj В 2015 году Совет Безопасности ООН внес на рассмотрение резолюцию о признании убийства боснийских мусульман геноцидом. Из пяти постоянных членов три (Франция, Великобритания, США) документ поддержали, Китай воздержался, а Россия заблокировала принятие резолюции Фото: Reuters / Danilo Krstanovic В январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице Фото: Reuters / Damir Sagolj Смотреть

Сам Кьюни объяснял эксцессы тем, что гуманитарные операции возможны не тогда, когда моральная необходимость возникает сама по себе, а тогда, когда она совпадает с политическими интересами и готовностью реагировать на зло. Генсек ООН Кофи Аннан в 1999 году поставил вопрос прямо: если гуманитарная интервенция недопустима как посягательство на суверенитет, то как реагировать на ситуации, подобные тем, что сложились в Руанде и Сребренице? Вокруг этого и складывалась дальнейшая полемика: возникает ли обязанность действовать при угрозе геноцида, может ли субъектом этой обязанности считаться мировое сообщество и насколько такие операции легитимны, если сообщество не демонстрирует единства.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 7 апреля 1994 года в Руанде начался конфликт, унесший до миллиона представителей племен тутси и хуту. В это время президент страны Ювенал Хабиаримана из племени хуту, которое составляло большинство населения страны, вел боевые действия против повстанцев из племени тутси — Руандийского патриотического фронта (РПФ). 6 апреля 1994 года самолет президента страны был сбит ракетой (кто ее пустил, окончательно не выяснено), глава государства погиб. Смерть президента послужила, прежде всего в армейских кругах, сигналом для начала массовых убийств тутси Фото: Jean Marc Boujou / AP В то время когда Руанда была бельгийской колонией, метрополия сознательно разделяла ее жителей: представители тутси считались элитой и получали лучшие рабочие места и разные привилегии. После получения Руандой независимости в 1962 году ситуация кардинально поменялась: угнетенное большинство, хуту, воспрянуло и стало притеснять тутси. РПФ, который возглавлял Поль Кагаме, в начале 1990-х вел борьбу против правительства хуту

На фото: пациенты психиатрической больницы в районе Кигали просят о помощи бельгийских солдат Фото: Karsten Thielker / AP В конфликт оказались вовлечены не только простые жители. В считанные дни были убиты все умеренные политики-хуту, не принадлежавшие к президентскому клану. Также была убита премьер-министр Агата Увилингиямане (на фото), находившаяся на пятом месяце беременности Фото: Кадр из видео Покончив с «предателями» из числа соплеменников, экстремисты-хуту приступили к «окончательному решению» национального вопроса. В бойне принимала участие вся страна Фото: Jean-Marc Bouju / AP В больнице города Бутаре погромщики заставили врачей-хуту собственноручно убивать своих коллег-тутси. В другом случае по приказу хуту европейские сестры милосердия загоняли тутси в сарай и поджигали. За три недели погибло более полумиллиона человек, за месяц — более 800 тыс. Фото: Javier Bauluz / AP Геноцид в Руанде отличался особой жестокостью. Жертв долго мучали перед смертью. Иногда над телами издевались и после убийств Фото: Michel Euler / AP По оценкам различных организаций, во время геноцида было изнасиловано около 250 тыс. женщин Фото: Jean Marc Bouju / AP Вскоре все пошло в обратном направлении. Тутси, мобилизованные из соседних стран, в основном из Уганды, 4 июля 1994 года взяли столицу и установили свое правительство. Решающую роль в победе тутси сыграла поддержка президента Уганды Йовери Мусевени, кстати, тоже тутси по происхождению. Теперь уже тюрьмы наполнились представителями бывшей политической элиты-хуту. По официальным данным, там умерло около 300 человек, по неофициальным — 18 тыс. Фото: Javier Bauluz / AP Когда в 1996 году повстанческая армия, сформированная из тутси, разгромила правительственные силы, французские части, по утверждению специальной комиссии, прикрывали отход боевиков хуту, позволив им укрыться в соседнем Заире (ныне ДРК). Париж подобные обвинения, ранее звучавшие неофициально, отвергал, настаивая, что французские войска пытались защитить людей и действовали с санкции ООН. Правительство Руанды обвинило Францию в причастности к геноциду в 2008 году Фото: Jockel Finck / AP Мировое сообщество в ходе массовых убийств продемонстрировало нерешительность, за что ответственные лица уже не раз извинялись перед народом Руанды. К началу резни в стране было 2,5 тыс. миротворцев ООН. Однако после того, как десять бельгийских военных погибли, СБ ООН решил вывести войска и оставить лишь 270 военнослужащих. Затем, в середине мая, Совбез изменил мнение и постановил ввести в Руанду 5,5 тыс. миротворцев, что и было сделано, но уже после окончания резни Фото: Ricardo Mazalan / AP В ходе бойни за три месяца были убиты сотни тысяч тутси, а также умеренных хуту, которые выступали против геноцида. Геноцид прекратился в июле 1994 года, когда войскам Поля Кагаме удалось захватить Кигали, после чего около 2 млн хуту бежали в Заир Фото: David Guttenfelder / AP Более чем за 25 лет однозначного ответа на вопрос, кто виноват в трагедии, так и не удалось найти: участники конфликта продолжают обвинять друг друга и мировое сообщество Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 12 7 апреля 1994 года в Руанде начался конфликт, унесший до миллиона представителей племен тутси и хуту. В это время президент страны Ювенал Хабиаримана из племени хуту, которое составляло большинство населения страны, вел боевые действия против повстанцев из племени тутси — Руандийского патриотического фронта (РПФ). 6 апреля 1994 года самолет президента страны был сбит ракетой (кто ее пустил, окончательно не выяснено), глава государства погиб. Смерть президента послужила, прежде всего в армейских кругах, сигналом для начала массовых убийств тутси Фото: AP / Jean Marc Boujou В то время когда Руанда была бельгийской колонией, метрополия сознательно разделяла ее жителей: представители тутси считались элитой и получали лучшие рабочие места и разные привилегии. После получения Руандой независимости в 1962 году ситуация кардинально поменялась: угнетенное большинство, хуту, воспрянуло и стало притеснять тутси. РПФ, который возглавлял Поль Кагаме, в начале 1990-х вел борьбу против правительства хуту

На фото: пациенты психиатрической больницы в районе Кигали просят о помощи бельгийских солдат Фото: AP / Karsten Thielker В конфликт оказались вовлечены не только простые жители. В считанные дни были убиты все умеренные политики-хуту, не принадлежавшие к президентскому клану. Также была убита премьер-министр Агата Увилингиямане (на фото), находившаяся на пятом месяце беременности Фото: Кадр из видео Покончив с «предателями» из числа соплеменников, экстремисты-хуту приступили к «окончательному решению» национального вопроса. В бойне принимала участие вся страна Фото: AP / Jean-Marc Bouju В больнице города Бутаре погромщики заставили врачей-хуту собственноручно убивать своих коллег-тутси. В другом случае по приказу хуту европейские сестры милосердия загоняли тутси в сарай и поджигали. За три недели погибло более полумиллиона человек, за месяц — более 800 тыс. Фото: AP / Javier Bauluz Геноцид в Руанде отличался особой жестокостью. Жертв долго мучали перед смертью. Иногда над телами издевались и после убийств Фото: AP / Michel Euler По оценкам различных организаций, во время геноцида было изнасиловано около 250 тыс. женщин Фото: AP / Jean Marc Bouju Вскоре все пошло в обратном направлении. Тутси, мобилизованные из соседних стран, в основном из Уганды, 4 июля 1994 года взяли столицу и установили свое правительство. Решающую роль в победе тутси сыграла поддержка президента Уганды Йовери Мусевени, кстати, тоже тутси по происхождению. Теперь уже тюрьмы наполнились представителями бывшей политической элиты-хуту. По официальным данным, там умерло около 300 человек, по неофициальным — 18 тыс. Фото: AP / Javier Bauluz Когда в 1996 году повстанческая армия, сформированная из тутси, разгромила правительственные силы, французские части, по утверждению специальной комиссии, прикрывали отход боевиков хуту, позволив им укрыться в соседнем Заире (ныне ДРК). Париж подобные обвинения, ранее звучавшие неофициально, отвергал, настаивая, что французские войска пытались защитить людей и действовали с санкции ООН. Правительство Руанды обвинило Францию в причастности к геноциду в 2008 году Фото: AP / Jockel Finck Мировое сообщество в ходе массовых убийств продемонстрировало нерешительность, за что ответственные лица уже не раз извинялись перед народом Руанды. К началу резни в стране было 2,5 тыс. миротворцев ООН. Однако после того, как десять бельгийских военных погибли, СБ ООН решил вывести войска и оставить лишь 270 военнослужащих. Затем, в середине мая, Совбез изменил мнение и постановил ввести в Руанду 5,5 тыс. миротворцев, что и было сделано, но уже после окончания резни Фото: AP / Ricardo Mazalan В ходе бойни за три месяца были убиты сотни тысяч тутси, а также умеренных хуту, которые выступали против геноцида. Геноцид прекратился в июле 1994 года, когда войскам Поля Кагаме удалось захватить Кигали, после чего около 2 млн хуту бежали в Заир Фото: AP / David Guttenfelder Более чем за 25 лет однозначного ответа на вопрос, кто виноват в трагедии, так и не удалось найти: участники конфликта продолжают обвинять друг друга и мировое сообщество Фото: Reuters Смотреть

Остается нерешенным и вопрос о том, кто может инициировать гуманитарную интервенцию. В 1978–1979 годах, задолго до первой войны в Заливе, социалистический Вьетнам вторгся в Камбоджу, сверг режим Пол Пота и остановил геноцид, по масштабу значительно превосходивший трагедию 1994 года в Руанде. Однако на Западе в прессе и комментариях большинства дипломатов эта война так и осталась «агрессией», а не гуманитарной интервенцией. В то же время, когда военное вмешательство, мотивированное гуманитарными соображениями, но не опирающееся на мандат ООН, предпринимали западные державы, статус «гуманитарной интервенции» присваивался почти автоматически. В 1999 году страны НАТО начали бомбить Югославию без санкции ООН, объяснив это необходимостью предотвратить гуманитарную катастрофу в Косово.

В 2001 году Международная комиссия по вмешательству и государственному суверенитету, в которую вошли представители Канады, США, Алжира, Австралии, Германии, Южной Африки, Филиппин, Индии, Гватемалы, Швейцарии и России, сформулировала концепцию «ответственность защищать» (Responsibility to Protect).

Согласно концепции, государство обязано само защищать свое население от геноцида, военных преступлений и этнических чисток.

Если правительство с этой обязанностью не справляется, ответственность переходит к мировому сообществу. В 2005 году концепцию одобрила и приняла ООН.

Испытанием для новой нормы стала Ливия, но, в отличие от Ирака, здесь не было ни лагерей, ни коридоров, ни другой гуманитарной логистики, только авиаудары. В марте 2011 года Совбез ООН разрешил применение «всех необходимых мер» для защиты гражданского населения, но операция сразу превратилась в поддержку сторонников смены режима Муаммара Каддафи. После этого Россия и Китай перестали верить в «гуманитарный мандат» и заблокировали аналогичные решения по Сирии. Кризис в этой стране в итоге все равно привел к иностранному вмешательству, но оно уже не позиционировалось как гуманитарная интервенция.

Сам Кьюни, можно сказать, убедился в избирательности метода, у истоков которого стоял. В 1995 году он на свой страх и риск попытался организовать гуманитарное перемирие в ходе конфликта в Чечне, в том числе опираясь на методы, успешно испытанные в Ираке. Не получив мандата ни от ООН, ни от Госдепа, ни от российских властей, он в итоге оказался в руках боевиков и был убит. Тела его так и не нашли. Президент США Билл Клинтон несколько лет спустя удостоил семью Кьюни премии Элеоноры Рузвельт за достижения в области защиты прав человека.

Доктрина гуманитарных интервенций остается в состоянии, которое честнее всего назвать квантовым: она одновременно вездесуща и мертва — в зависимости от того, кто на нее смотрит. О ней вспоминают, когда вмешательство политически обоснованно, и забывают, когда оно неудобно или нецелесообразно. Доказанная этническая чистка рохинджа в Мьянме, признанный Госдепартаментом в 2004 году геноцид в Дарфуре, ситуация в секторе Газа и других зонах конфликтов из года в год напоминают, что суверенитет больше не абсолютен, но пределы его условности определяются не общим правилом и не уровнем задокументированного насилия, а балансом сил на мировой арене.

Дмитрий Сотак