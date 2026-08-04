Путин наградил Тамару Москвину орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил петербургского тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Москвина является заслуженным мастером спорта СССР

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Тамара Москвина является заслуженным мастером спорта СССР

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Награда присуждена главному тренеру автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Тамара Москвина родилась в Ленинграде в 1941 году. Она является заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР и почетным гражданином Санкт-Петербурга. После завершения спортивной карьеры госпожа Москвина посвятила себя тренерской работе и подготовила несколько поколений титулованных фигуристов.

Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Карина Дроздецкая