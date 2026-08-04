Велогонщиц заподозрили в увеличении груди ради скорости

Голландский портал WielerFlits 3 августа опубликовал материал, в котором утверждается, что многие участницы проходящей сейчас женской веломногодневки Tour de France обеспокоены тем, что их соперницы ради получения преимущества на трассе используют специальные подкладки в бюстгальтеры.

Нельзя сказать, что особенность женского велоспорта, на которую обратил внимание WielerFlits, стала сюрпризом для Международного союза велосипедистов (UCI). Там давно в курсе аэродинамических уловок и даже внесли в регламент пункт, запрещающий размещение каких-то предметов на груди.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюстгальтеры к осмотру».