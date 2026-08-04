Четыре человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ по Геленджику
После атаки ВСУ в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком госпитализирован 21 человек. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил телеканалу «Кубань 24» заведующий хирургическим торакальным отделением Центра грудной хирургии Краснодарской краевой больницы № 1 Алексей Коваленко.
Всего в Краснодар доставили 14 человек. Они распределены по профильным отделениям травматологии, абдоминальной хирургии (брюшной полости), торакальной (грудной) хирургии, нейрохирургии, вертебрологии (позвоночник), а также в ожоговое отделение. Самой младшей пациентке 19 лет, самому старшему — 63 года.
ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. Какая именно территория в населенном пункте была атакована, не уточняется. Пострадали 58 человек, погибли семеро, включая четырех детей.
Атака на Архипо-Осиповку 3 августа 2026 года привела к гибели семи человек, включая четырех детей, и ранениям 58 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом. В Краснодаре появился стихийный мемориал погибшим, куда люди приносят цветы, свечи и игрушки.
За несколько часов до этой атаки, в ночь на 2 августа, Геленджик уже подвергался удару беспилотников. Тогда повреждения получили здание магазина и были выбиты стекла. Атака, произошедшая 3 августа, продолжалась всего девять минут, но имела более тяжелые последствия. Это не первый случай, когда Краснодарский край подвергается атакам беспилотников. Например, в ночь на 15 февраля 2026 года регион пережил массированный удар, в результате которого два человека получили ранения средней тяжести в поселке Волна Темрюкского района.