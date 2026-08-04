Суд смягчил приговор организатору незаконной экскурсии на Неглинке
Суд смягчил приговор основателю сервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александру Киму с 5,5 года до пяти лет лишения свободы, сообщил РЕН ТВ. Он был осужден за организацию экскурсии в коллекторе реки Неглинки в Москве в 2023 году, где погибли восемь человек.
По данным телеканала, действия Кима переквалифицировали на пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц по неосторожности. Изначально Мещанский районный суд Москвы признал его виновным в оказании небезопасных услуг.
Экскурсия по коллектору Неглинки проходила 20 августа. Как установило следствие, гид вел группу из семи человек, когда в столице начался мощный ливень. Вся группа, включая экскурсовода, утонула.
Александра Кима и диггера Никиту Дубаса арестовали в 2023 году. Последний частично признал вину. Защита Александра Кима настаивала на том, что обвиняемый только создал площадку для размещения объявлений об экскурсиях. Во время суда фигурант утверждал, что его компания не организует экскурсии и не разрабатывает маршруты. В 2025 году Кима и Дубаса приговорили к 5,5 и 8,5 года колонии соответственно.
Подробнее — в материале «Ъ» «Смертельная экскурсия привела в колонию».
Дело Александра Кима и Никиты Дубаса является частью более широкой тенденции по привлечению к ответственности лиц, организующих небезопасные туристические услуги. Например, в ноябре 2025 года суд в Карачаево-Черкесии признал виновным местного жителя в оказании опасных услуг туристам, когда он предоставил квадроцикл без проверки наличия прав и без шлемов, что привело к травмам.
Ранее, в августе 2025 года, Усть-Камчатский районный суд приговорил гида новосибирской турфирмы Ивана Алабугина к четырем с половиной годам колонии за гибель восьми туристов на вулкане Ключевская сопка в августе 2022 года. Его обвинили в оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы. Защита Алабугина подала апелляционную жалобу на приговор.
Также, в августе 2025 года Майкопский районный суд начал рассмотрение дела о гибели туриста во время сплава по реке Белой. Фигурантами дела стали организатор тура и инструктор по рафтингу, которые, по версии следствия, оказали небезопасную услугу, повлекшую смерть человека.