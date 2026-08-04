Суд смягчил приговор организатору незаконной экскурсии на Неглинке

Суд смягчил приговор основателю сервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александру Киму с 5,5 года до пяти лет лишения свободы, сообщил РЕН ТВ. Он был осужден за организацию экскурсии в коллекторе реки Неглинки в Москве в 2023 году, где погибли восемь человек.

По данным телеканала, действия Кима переквалифицировали на пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц по неосторожности. Изначально Мещанский районный суд Москвы признал его виновным в оказании небезопасных услуг.

Экскурсия по коллектору Неглинки проходила 20 августа. Как установило следствие, гид вел группу из семи человек, когда в столице начался мощный ливень. Вся группа, включая экскурсовода, утонула.

Александра Кима и диггера Никиту Дубаса арестовали в 2023 году. Последний частично признал вину. Защита Александра Кима настаивала на том, что обвиняемый только создал площадку для размещения объявлений об экскурсиях. Во время суда фигурант утверждал, что его компания не организует экскурсии и не разрабатывает маршруты. В 2025 году Кима и Дубаса приговорили к 5,5 и 8,5 года колонии соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смертельная экскурсия привела в колонию».

Никита Черненко