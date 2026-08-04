Испанку уволили из департамента нацбезопасности за раскрытие числа мигрантов в Сеуте

Правительство Испании уволило сотрудницу пресс-службы департамента национальной безопасности за публикацию данных о 49 тыс. мигрантов, проникших в Сеуту, тогда как МВД приводило данные о 40 тыс. человек. Об этом пишет El Pais.

В сообщении на сайте департамента национальной безопасности указано, что за сутки в испанскую Сеуту нелегально проникли больше 49 тыс. человек, что стало крупнейшим миграционным кризисом, зафиксированным в анклаве с мая 2021 года. Публикация дала первую оценку масштабов наплыва мигрантов. Вскоре ее удалили и сейчас предупреждение не отображается на сайте департамента. В тот же день в МВД Испании заявили о проникновении в Сеуту более 40 тыс. мигрантов.

Мигранты начали проникать в испанский анклав 30 июля по суше и вплавь. Среди причин власти называли среди причин произошедшего решение Верховного суда Испании, который запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. По последним данным МВД Испании, в Сеуту прибыли около 72 тыс. человек, из которых 70 тыс. уже покинули анклав. Резкий наплыв мигрантов не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны, заверил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.